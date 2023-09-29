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Эстония предложила ЕС запретить ввоз любых товаров из России

Эстония предложила ЕС запретить ввоз любых товаров из России

Правительство Эстонии одобрило предложения по двенадцатому пакету санкций Евросоюза против России — среди прочего, страна предложила запретить ввоз любых товаров из России, пишет «Интерфакс» со ссылкой на эстонского министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна.

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