Эстония предложила ЕС запретить ввоз любых товаров из России

Правительство Эстонии одобрило предложения по двенадцатому пакету санкций Евросоюза против России — среди прочего, страна предложила запретить ввоз любых товаров из России, пишет «Интерфакс» со ссылкой на эстонского министра иностранных дел Эстонии Маргуса Цахкна.
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