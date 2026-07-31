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«Скользкий тип!»: Дана Борисова жестко разнесла продюсера Диброва, обвинив его в циничном пиаре на своей дочери-подростке

«Скользкий тип!»: Дана Борисова жестко разнесла продюсера Диброва, обвинив его в циничном пиаре на своей дочери-подростке

Борисова назвала продюсера Диброва скользким типом из-за романа с дочерью В эфире развлекательного шоу телеведущая Дана Борисова и ее 18-летняя дочь Полина впервые публично обсудили скандальные отношения девушки с Артуром Якобсоном, известным как продюсер Дмитрия Диброва.

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