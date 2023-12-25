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Лидер сенегальской оппозиции в изгнании Карим Уэйд поборется за пост президента

Лидер сенегальской оппозиции в изгнании Карим Уэйд поборется за пост президента

Находившийся в изгнании сенегальский оппозиционер Карим Уэйд - бывший министр и сын экс-главы государства Абдулая Уэйда, 23 декабря заявил, что подал документы для участия в президентских выборах в феврале 2024 года.

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