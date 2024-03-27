Педагоги Приморья смогут получить дополнительные выплаты

В Приморье депутаты внесли изменения в краевой закон «О предоставлении мер социальной поддержки педагогическим работникам краевых государственных и муниципальных образовательных организаций Приморского края», сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Законодательного собрания Приморского края.
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