Microsoft инвестирует $80 млрд в ИИ, но рост её облачного бизнеса замедлился Рост о...

Microsoft инвестирует $80 млрд в ИИ, но рост её облачного бизнеса замедлилсяРост облачного бизнеса Microsoft Azure замедлился из-за нехватки дата-центров, необходимых для поддержки спроса на продукты, связанные с искусственным интеллектом (ИИ).