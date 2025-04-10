Макдэвид набрал 0+3 против «Сент-Луиса» в первом матче после травмы. У капитана «Эдмонтона» 93 очка в 64 играх

«Эдмонтон» обыграл «Блюз» (4:3) в домашней игре регулярного чемпионата НХЛ. Победный гол за 21 секунду до завершения третьего периода забил нападающий «Ойлерс» Коннор Браун.
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