Каждый раз, когда речь заходит о покупке недвижимости на вторичном рынке, мне вспоминается одна история, которая могла закончиться очень плохо для моей клиентки.
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