smi.media

201 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Антон
    Нормально... События под Полтавой ЗАБЫЛИ....Швеция готова нап...
  • Юрий Бакулин
    Ну и хрен с Германией, цена на газ растет, в России газа много.....😀Германия приостан...
  • Александр Любицкий
    А комментариев и не будет!«Скоро придется с...

В ВОЗ назвали причины продления сроков пандемии COVID-19

Пандемия COVID-19 продлится дольше из-за глобального неравенства в доступе к вакцинам, а также из-за непоследовательного применения мер общественного здравоохранения, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх