В ВОЗ назвали причины продления сроков пандемии COVID-19

Пандемия COVID-19 продлится дольше из-за глобального неравенства в доступе к вакцинам, а также из-за непоследовательного применения мер общественного здравоохранения, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
Пандемия COVID-19 продлится дольше из-за глобального неравенства в доступе к вакцинам, а также из-за непоследовательного применения мер общественного здравоохранения, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
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