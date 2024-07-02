Франция с автоголом прошла Бельгию, Португалия по пенальти выбила Словению с 3 сэйвами Кошты, Промес ушел из «Спартака», Задоров в «Бостоне», Андреева вылетела с «Уимблдона», новое шоу Загитовой и другие новости

1. В понедельник на Евро Франция вышла в 1/4 финала, обыграв Бельгию (1:0) благодаря автоголу Яна Вертонгена на 85-й минуте.
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