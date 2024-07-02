Максим Комаров Исключение, лишь подтверждающее. А где и когда я был, дело не твое. За женой следи, если есть

КУАТ Ты ошибаешься. Не трогая 90-е, когда Спартак был безоговорочным лидером российского футбола, возьмём только 2000-е. 2000 - чемпион, 2001 - чемпион, 2002 - 3-й призёр, 2005 - 3-й призёр, 2006 - 2-й призёр, 2007 - 2-й призёр, 2009 - 2-й призёр, 2010, 12,13 - 3-й призёр, 2027 - чемпион, 2018 - 3-й призёр, 2021 - 2-й призёр, 2023 - 3-й призёр, Показатель стабильности, да ещё без безумных вложений, как от Газпрома. У Зенита только 1 единственное чемпионство, заслуживающее уважения - 1984 год. Бирюков, Желудков, Долгополов, Степанов, Давыдов, Кузнецов...