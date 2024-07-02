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Франция с автоголом прошла Бельгию, Португалия по пенальти выбила Словению с 3 сэйвами Кошты, Промес ушел из «Спартака», Задоров в «Бостоне», Андреева вылетела с «Уимблдона», новое шоу Загитовой и другие новости

1. В понедельник на Евро Франция вышла в 1/4 финала, обыграв Бельгию (1:0) благодаря автоголу Яна Вертонгена на 85-й минуте.

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Комментарии
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Максим Комаров
Исключение, лишь подтверждающее. А где и когда я был, дело не твое. За женой следи, если есть
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10 час.
КУАТ
Ты ошибаешься. Не трогая 90-е, когда Спартак был безоговорочным лидером российского футбола, возьмём только 2000-е. 2000 - чемпион, 2001 - чемпион, 2002 - 3-й призёр, 2005 -  3-й призёр, 2006 -  2-й призёр, 2007 -  2-й призёр, 2009 -  2-й призёр, 2010, 12,13 -  3-й призёр, 2027 - чемпион, 2018 -  3-й призёр, 2021 -  2-й призёр, 2023 -  3-й призёр, Показатель стабильности, да ещё без безумных вложений, как от Газпрома. У Зенита только 1 единственное чемпионство, заслуживающее уважения - 1984 год. Бирюков, Желудков, Долгополов, Степанов, Давыдов, Кузнецов...
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