Сбербанк потребовал с 8-летнего ребенка почти 600 000 рублей. Суд сказал - так можно!

﻿﻿Конечно, как мы могли не удивиться, если бы они уже начали просить у детей огромные суммы денег, чтобы погасить долги их умерших родителей? Это просто возмутительно! Оказывается, стать должником банка не такая уж и сложная задача: достаточно взять кредит или займ, а вот избавиться от этого бремени не так-то просто и требует больше времени и усилий.