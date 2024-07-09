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Свежие комментарии

  • vitaliy03
    Богу богово. А каким боком здесь Зеленский? Такие решения ОН принимает!? Он хоть знает дорогу в церковь? Зеленскому з...Зеленский перенес...

По делу о нападении на ресторан в центре Екатеринбурга вынесен первый приговор

Ленинский суд Екатеринбурга признал 26-летнего Константина Меньшенина — одного из трех подозреваемых, совершивших в начале 2023 года нападение на ресторан Castor’ka на улице Радищева, 25 в Екатеринбурге, — виновным в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением насилия, и приговорил его к двум годам лишения свободы, которые тут же заменил на два года принудительных работ.

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