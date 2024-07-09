По делу о нападении на ресторан в центре Екатеринбурга вынесен первый приговор

Ленинский суд Екатеринбурга признал 26-летнего Константина Меньшенина — одного из трех подозреваемых, совершивших в начале 2023 года нападение на ресторан Castor’ka на улице Радищева, 25 в Екатеринбурге, — виновным в хулиганстве, совершенном группой лиц с применением насилия, и приговорил его к двум годам лишения свободы, которые тут же заменил на два года принудительных работ.