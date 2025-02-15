Eurogamer: В этом году Microsoft может выпустить на PlayStation 5 больше игр, чем cама Sony — эт...

Eurogamer: В этом году Microsoft может выпустить на PlayStation 5 больше игр, чем cама Sony — это самое странное поколениеMicrosoft отказалась от собственных эксклюзивов, а куда теперь спешить Sony, если у неё и так все хорошо? источник#Microsoft #PlayStation_5.
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