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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Eurogamer: В этом году Microsoft может выпустить на PlayStation 5 больше игр, чем cама Sony — эт...

Eurogamer: В этом году Microsoft может выпустить на PlayStation 5 больше игр, чем cама Sony — эт...

Eurogamer: В этом году Microsoft может выпустить на PlayStation 5 больше игр, чем cама Sony — это самое странное поколениеMicrosoft отказалась от собственных эксклюзивов, а куда теперь спешить Sony, если у неё и так все хорошо? источник#Microsoft #PlayStation_5.

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