ВСУ вернули на вооружение «Шилки» из-за нехватки немецких ЗСУ Gepard

У военнослужащих 36-й бригады морской пехоты ВСУ замечена ЗСУ-23-4 «Шилка» на южном направлении СВО. Отмечается, что машина скрыта под маскировочной сетью и не применяет радиолокационную станцию, чтобы избежать обнаружения.