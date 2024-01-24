ВСУ вернули на вооружение «Шилки» из-за нехватки немецких ЗСУ Gepard

У военнослужащих 36-й бригады морской пехоты ВСУ замечена ЗСУ-23-4 «Шилка» на южном направлении СВО. Отмечается, что машина скрыта под маскировочной сетью и не применяет радиолокационную станцию, чтобы избежать обнаружения.
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