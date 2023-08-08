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Опубликованы кадры освобождения российскими войсками населённого пункта Новосёловское

Опубликованы кадры освобождения российскими войсками населённого пункта Новосёловское

В сети интернет были опубликованы кадры освобождения российскими войсками населенного пункта Новоселовское, расположенного на территории ЛНР, вблизи границы с Харьковской областью.

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