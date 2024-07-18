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Newsweek: Харрис – фаворит на замену Байдену на выборах США от демократов

Newsweek: Харрис – фаворит на замену Байдену на выборах США от демократов

Global Look Press/Tierney L. Cross - Pool via CNP/Consolidated News Photos Американский вице-президент Камала Харрис возглавила список претендентов на пост кандидата в президенты Соединенных Штатов от демократов.

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