Newsweek: Харрис – фаворит на замену Байдену на выборах США от демократов

Global Look Press/Tierney L. Cross - Pool via CNP/Consolidated News Photos Американский вице-президент Камала Харрис возглавила список претендентов на пост кандидата в президенты Соединенных Штатов от демократов.
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