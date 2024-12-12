С такой только увольняться: юрист рассказал, что делать, если работодатель принуждает выходить сверхурочно и в праздники

В условиях современного рабочего рынка вопрос о переработках становится все более актуальным. Тульская служба новостей поговорила с юристом Станиславом Труновым, чтобы выяснить, что делать, если работодатель принуждает выходить на сверхурочные смены.
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