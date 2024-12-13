ГИБДД стала чаще требовать открыть багажник: вот что надо сказать и уехать

Момент, когда сотрудник ДПС просит показать багажник, знаком многим водителям. Поведение владельца машины в такой ситуации может значительно изменить результат проверки, а также сократить время общения с полицейским.
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