Bloomberg: Макрон попробует уговорить Си Цзиньпина, чтобы он повлиял на Путина

Французский президент Эммануэль Макрон готовится к проведению встречи с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином и планирует через китайского лидера повлиять на президента Российской Федерации Владимира Путина.
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