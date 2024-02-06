Собянин рассказал, как приложение «Моя Москва» помогает жителям столицы

Ожидается создание более тысячи рабочих мест На территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» на площадке «Алабушево» успешно введены в эксплуатацию три корпуса, что приведет к созданию более тысячи новых рабочих мест.
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