Десять лет строгого режима: наши люди в Киргизии

Михаил Сенников

настоящий патриот Родины! Вот он действительно доказал, что достоин звания гражданина России! а по поводу союзных респуклик, лично мое мнение: ОДКБ надо распускать. Одни лишь Беларусь и Россия поняли, что если мы не будем вместе защищать нашу общую Родину, нас очень быстро раздавят! А по поводу мигрантов, то тут просто все решается. при первом же недружественном ВЫСКАЗЫВАНИИ какого нибудь чиновника из какой нибудь страны, тут же 1000 мигрантов высылается из страны без права въезда на 25 лет к себе на историческую родину и вводится визовый режим. при повторных высказываниях и действиях, количество высылаемых увеличивается раза в 3.