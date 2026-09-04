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Трамп признал отсутствие у России планов атаковать НАТО

Трамп признал отсутствие у России планов атаковать НАТО

www.globallookpress.com/Thomas Trutschel/imago-images.de Президент США Дональд Трамп признал, что у России нет планов атаковать НАТО.

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