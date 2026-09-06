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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шварц о 2:1 со «Спартаком»: «Качественная игра «Динамо», даже после красной мы старались. Горжусь, что парни добыли эту победу»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц похвалил свою команду за игру в матче со « Спартаком ». В 7-м туре Альфа-Банк РПЛ бело-голубые одержали победу со счетом 2:1.

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