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Результаты выборов Президента России уже ясны И понятно, что и кого объявят «открытием» по итогам голосования

Результаты выборов Президента России уже ясны И понятно, что и кого объявят «открытием» по итогам голосования

По большому счёту, всё предельно предсказуемо по будущим итогам выборов президента России. Вот сейчас определились все кандидаты в президенты России, которые будут представлены в бюллетенях для голосования 15-17 марта этого года.

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