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Трамп остановил военную помощь Украине: мирные переговоры на повестке дня

Трамп остановил военную помощь Украине: мирные переговоры на повестке дня

Вашингтон приостановил поставки американской военной помощи Украине 4 марта. По данным Reuters, данное решение было принято президентом США Дональдом Трампом, который также призвал партнёров сфокусироваться на установлении мира в регионе.

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