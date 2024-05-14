Посол Антонов: запрет на импорт урана из РФ больше всего ударит по самим США

Это навредит мировому рынку уранового топлива Запрет на ввоз в США урана из России ударит по самим Штатам, а Москва реализует собственные проекты в других странах, сообщил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.
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