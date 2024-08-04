Минтруд РФ готов рассмотреть проект о закреплении льгот для соцработников

Для реализации данных инициатив нужны дополнительные средства из федерального бюджета Министерство труда РФ готово рассмотреть законопроект, предлагающий закрепить на федеральном уровне льготы для социальных работников, говорится в ответе Минтруда на запрос депутата Государственной думы Яны Лантратовой, документ оказался в распоряжении РИА «Новости».