Минтруд РФ готов рассмотреть проект о закреплении льгот для соцработников

Для реализации данных инициатив нужны дополнительные средства из федерального бюджета Министерство труда РФ готово рассмотреть законопроект, предлагающий закрепить на федеральном уровне льготы для социальных работников, говорится в ответе Минтруда на запрос депутата Государственной думы Яны Лантратовой, документ оказался в распоряжении РИА «Новости».
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