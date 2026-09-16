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Моллы

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«Магнит» обогнал X5 по темпам роста выручки - но у топ-10 продуктовых сетей рост в целом замедлился почти вдвое

«Магнит» обогнал X5 по темпам роста выручки - но у топ-10 продуктовых сетей рост в целом замедлился почти вдвое

«Магнит» вырос на 12,8% против 10,5% у X5, зато «Светофор» и «Ашан» впервые ушли в минус, а вся десятка крупнейших сетей прибавила заметно меньше, чем годом раньше.

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