Трамп заявил, что на дебатах с Байденом будет стоять, а не сидеть

Кандидат в президенты отказался от «сидячих» дебатов Дональд Трамп, который выдвигается в президенты США от Республиканской партии, заявил, что решил отказаться от проведения «сидячих» дебатов с действующим лидером Белого дома Джо Байденом.
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