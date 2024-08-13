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«Володя, видишь?»: взятый в плен украинский военный обратился к Зеленскому

«Володя, видишь?»: взятый в плен украинский военный обратился к Зеленскому

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