«Володя, видишь?»: взятый в плен украинский военный обратился к Зеленскому

Военный корреспондент Александр Сладков опубликовал в своем Telegram-канале видео с рассказом бойца 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ Юрия Даниленко, плененного добровольческим штурмовым отрядом им.
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