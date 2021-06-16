Счетная палата предупредила об опасности нового кризиса в России из-за быстрого роста ипотеки

МОСКВА, 17 июн - РИА Новости. Счетная палата РФ предупреждает об опасности нового макроэкономического кризиса в России из-за ускоренного роста ипотечного кредитования, который не соответствует темпам роста строительства и разгоняет цены на жилье, говорится в отчете контрольного ведомства по итогам оценки эффективности бюджетных расходов на поддержку рынка ипотеки и жилищного строительства в 2019-2020 годах.