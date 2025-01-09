У автомобильных компаний по всему миру возникла неустранимая проблема с программным обеспечением

Современные автомобили являются видоизменяемым конструктором под управлением мощного компьютера. Эта смена парадигмы для средства массового передвижения застала врасплох прежде всего самих мировых производителей.
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