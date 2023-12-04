Группа общественного контроля проверила два объекта в Северодвинске

Модернизация художественной школы № 2 и городского краеведческого музея прошла по президентскому нацпроекту «Культура»Модернизация художественной школы № 2 и городского краеведческого музея прошла по президентскому нацпроекту «Культура»— В реализации нацпроектов всегда важно, чтобы они действительно несли людям пользу.