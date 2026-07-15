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Закон, порядок, государство

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"Пушечное мясо". Европейцы устали терпеть: они указали украинцам на дверь

"Пушечное мясо". Европейцы устали терпеть: они указали украинцам на дверь

ЕС готов изменить правила временной защиты для украинцев призывного возраста, пишет колумнист JW. За официальными заявлениями о поддержке Киева может скрываться и другая причина — растущая усталость Европы от беспредела беженцев.

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