Видео: Жители Смоленщины помогли лошади Чернике выбраться из ловушки

Животное повредило ногу и не могло вернуться домой Неравнодушные смоляне организовали помощь для лошади по имени Черника, которая два дня назад подвернула ногу во время прогулки, упала в овраг и не могла выбраться оттуда самостоятельно.
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