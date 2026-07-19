Культуромания
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Культуромания

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В Доме-музее Брахерта выставили скульптуру «Танец», считавшуюся утраченной

В Доме-музее Брахерта выставили скульптуру «Танец», считавшуюся утраченной

В Доме-музее Германа Брахерта в поселке Отрадное Калининградской области в честь 33-летия со дня открытия музея была представлена скульптура «Танец» работы Брахерта, долгое время считавшаяся утраченной в годы Великой Отечественной войны.

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