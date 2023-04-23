Музыкальный театр представил репертуар на май 2023 года

9 мая 16:00 Концертная программа «Поклонимся великим тем годам» 6+ В исполнении артистов Рязанского музыкального театра для зрителей прозвучат всеми любимые песни военных лет, мелодии из кинофильмов о войне и современные патриотические композиции.
9 мая 16:00 Концертная программа «Поклонимся великим тем годам» 6+ В исполнении артистов Рязанского музыкального театра для зрителей прозвучат всеми любимые песни военных лет, мелодии из кинофильмов о войне и современные патриотические композиции.
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