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Межконтинентальный кубок ФИБА. «Телеком» – «Аль-Манама», «Игнайт» против «Аль-Ахли»

Сегодня в Сингапуре стартует Межконтинентальный кубок ФИБА.  В рамках группового этапа немецкий «Телеком» сыграет с клубом из Бахрейна «Аль-Манама», представитель американской G-лиги «Игнайт» встретится с египетским «Аль-Ахли».

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