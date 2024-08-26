Политолог заявил, что Дурову могут предложить фактически продать Telegram

ТАСС/Алексей Зотов На основателя Telegram Павла Дурова после его задержания на Западе могут давить не только для того, чтобы он раскрыл информацию, связанную с работой мессенджера, но также ему могут предложить "фактически продать Telegram".
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