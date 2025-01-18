Cтанцию метро «Лукьяновская» закрыли после взрывов

В Киеве взрывы повредили вход на станцию метро «Лукьяновская» Вход на станцию метро «Лукьяновская» в Шевченковском районе был поврежден в результате взрывов, сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram-канале.
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