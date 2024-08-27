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Верба о травмах в «Авангарде»: «Буше скоро вернется. Ткачев восстанавливается в зале, с него семь потов сходит. Наша задача – быть на лидерских позициях к их выходу»

– Сейчас вы чувствуете, что ваша команда способна на большее, чем в прошлом сезоне? – Меня не было в начале сезона в том году в «Авангарде», но если говорить о команде сейчас, то, думаю, мы вполне способны добиваться максимальных целей.

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