Прием заявок на участие в конкурсе «Мой добрый бизнес» продлится до 18 ноября

До 18 ноября проходит прием заявок на участие в московском этапе Всероссийского конкурса социально ответственных инициатив предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) «Мой добрый бизнес».
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