Николич о нападении ЦСКА: «Я не ругаю Мусаева – русский парень, рабочий, всегда отдает все силы. Но моя линия атаки забила меньше линии обороны. Это факт»

– Правильно, что до того, как Зделар ушел, ваши пожелания по трансферам касались атаки, а не середины поля? – В конце первой части сезона мы посмотрели статистику: наша линия атаки забила 14 голов, а линия обороны – 17.
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