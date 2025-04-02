Прокуратура изменила исковые требования к семье Горбачевых

В суде продолжилось рассмотрение дела, связанного со строительством турбазы в Шелтозерефото: Антонина Кябелева В Прионежском районном суде продолжилось рассмотрение иска Карельского межрайонного природоохранного прокурора и Департамента лесного хозяйства по СЗФО к Вячеславу Горбачева и его сыновьям ….