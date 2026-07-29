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Царьград

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Исчезнувший в Красноярском крае Сергей Усольцев четыре раза менял паспорта

Исчезнувший в Красноярском крае Сергей Усольцев четыре раза менял паспорта

Таинственное исчезновение семьи Усольцевых: всплыли новые факты о главе семейства.В деле о загадочной пропаже семьи Усольцевых в Красноярском крае появились новые обстоятельства, которые могут пролить свет на их исчезновение.

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