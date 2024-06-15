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Нагорных об уходе Дзюбы из "Локо": ему не нравится, когда он не получает время

Нагорных об уходе Дзюбы из "Локо": ему не нравится, когда он не получает время

Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных объяснил, почему форвард Артем Дзюба принял решение покинуть команду тем, что футболисту не нравилось, что он получает мало игрового времени, передает "РБ Спорт".

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