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В Екатеринбурге мигранты устроили массовую драку

В Екатеринбурге мигранты устроили массовую драку

В Екатеринбурге посреди дороги мигранты устроили массовую драку. Сейчас виновникам грозит реальный срок.

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Сергей Медведев
В нашей учебной 15 батарее один раз армяне подрались с грузинами;шестеро сержантов-инструкторов едва разняли дерущихся.Утром следующего дня командир учебной батареи майор Лазарев отправил 10 человек (5 армян и 5 грузин)на гарнизонную гауптвахту.Две недели  ярые драчуны пилили лес и кололи дрова:в войсковой части было печное отопление,заготовка дров на зиму начиналась весной.Всех остальных драчунов по выходным дням стали заставлять что-либо делать.Не поверите:до глубокой осени в учебной батарее была тишина,И так продолжалось до тех пор,пока личный состав учебной батареи  не разъехался по другим войсковым частям.
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