В Екатеринбурге мигранты устроили массовую драку

СМ

Сергей Медведев

В нашей учебной 15 батарее один раз армяне подрались с грузинами;шестеро сержантов-инструкторов едва разняли дерущихся.Утром следующего дня командир учебной батареи майор Лазарев отправил 10 человек (5 армян и 5 грузин)на гарнизонную гауптвахту.Две недели ярые драчуны пилили лес и кололи дрова:в войсковой части было печное отопление,заготовка дров на зиму начиналась весной.Всех остальных драчунов по выходным дням стали заставлять что-либо делать.Не поверите:до глубокой осени в учебной батарее была тишина,И так продолжалось до тех пор,пока личный состав учебной батареи не разъехался по другим войсковым частям.