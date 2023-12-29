Politiki.net Накануне представители немецкой Фемида заявили, что планируют прибрать к рукам российские активы - данное обстоятельство прокомментировал глава российского МИД.
"Когда говорит Сергей Викторович - в Германии спешно ищут "пятый угол", - немцы осудили главу российского МИД
Комментарии
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US
Uri Strukow
Они знают об этом. Так же, как и все остальные европейцы и, особенно, англосаксы. Кстати, а кто такие англосаксы? А это два германских племени- англы и саксы, которые постоянно дрались между собой, при этом грабя и убивая соседей. Соседи в свое время изгнали их с территории нынешней Германии. Они ушли, переправились через Ла-Манш и зачистили там для себя территорию и подчинили себе кельтов и валлийцев. Англы оказались сильнее, поэтому страну назвали Англия. Дальше их похождения по планете известны.
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12 час.
alik3456 Джексон
Фашисты...
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9 час.
Nikolay Zakharov
А,что ещё должен говорить С.Лавров,пусть и сами, без вашингтонского обкома,немцы ищут пути умыкнуть Российские деньги."Спасибо Наебуллиной с Силуановым"- нашими орденоносцами и жирными чиновниками,помогающими Западу, а не развитию России.
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6 час.
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