"Когда говорит Сергей Викторович - в Германии спешно ищут "пятый угол", - немцы осудили главу российского МИД

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Uri Strukow

Они знают об этом. Так же, как и все остальные европейцы и, особенно, англосаксы. Кстати, а кто такие англосаксы? А это два германских племени- англы и саксы, которые постоянно дрались между собой, при этом грабя и убивая соседей. Соседи в свое время изгнали их с территории нынешней Германии. Они ушли, переправились через Ла-Манш и зачистили там для себя территорию и подчинили себе кельтов и валлийцев. Англы оказались сильнее, поэтому страну назвали Англия. Дальше их похождения по планете известны.