А городская скульптура, где бы мы не шли в Элисте, все попадалась и попадалась на глаза. Одни понятные, другие нет, абстракция какая-то.
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