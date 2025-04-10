Полив может быть экономный: как расходовать в два раза меньше воды, поливая сад и огород – простые и доступные хитрости Ольга БезродняяВ условиях растущей заботы об окружающей среде и экономии ресурсов, вопрос эффективного использования воды становится особенно актуальным.