❗️ Из‑за подтопления в Кореизе пенсионера с плохим самочувствием эвакуировали через крыши У пожилого мужчины на улице Родниковая ухудшилось самочувствие, но из‑за подтопления улицы медработники не могли к нему попасть.
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